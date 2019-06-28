Песков: Мэй на встрече с Путиным в Осаке получила ответы по "делу Скрипалей"

28.06.19 14:59

© РИА Новости. Илья Питалев

28 июня. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным только в присутствии переводчиков говорила о "деле Скрипалей", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это была встреча после долгого перерыва. Она началась в формате "один-на-один" только в присутствии переводчиков. В этом формате премьер-министр Мэй говорила о "деле Скрипалей", ставила этот вопрос", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Мэй "получила необходимые ответы со стороны российского президента".

Также Путин и Мэй обсудили в ходе встречи "на полях" саммита G20 в Осаке обсуждали торгово-экономические отношения, а также международные вопросы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что это обсуждение состоялось в ходе общения Путина и Мэй в расширенном формате.

Не менее продуктивной была беседа президента России с американским лидером Дональдом Трампом. По словам Пескова, стороны обсудили международную повестку, а также договорились рассмотреть факторы, препятствующие расширению торгово-экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

"Условились посмотреть, какие факторы мешают тому, чтобы горизонты нашего торгово-экономического обмена расширялись", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что президенты "говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран".

"В расширенном составе затрагивались темы взаимной торговли, торгово-экономических отношений. Есть понимание необходимости выработки форматов для оживления этого взаимодействия в интересах бизнеса двух стран", - сказал Песков.

Также Песков подтвердил, что Путин пригласил американского президента на празднование 75-й годовщины Дня Победы и в ближайшее время Кремль направить в Белый дом официальное уведомление.

"Действительно, как уже говорилось, Путин пригласил Трампа в следующем году на 75-летие окончания Великой Отечественной войны и в целом мировой войны", - сказал Песков в пятницу журналистам.

"Трамп это позитивно воспринял и сказал, что будет ждать официального приглашения, которое, конечно, ему в самые ближайшие дни уже будет направлено", - добавил пресс-секретарь президента.

В первый день работы саммита G20 глава российского государства также встретился "на полях" с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, стороны обсуждали конкретные проекты, сообщил Дмитрий Песков.

"Состоялась обстоятельная беседа с президентом ЮАР Рамафосой у Путина. Двусторонние российско-южноафриканские отношения обсуждались достаточно предметно, причем не только в целом, но и говорилось о конкретных проектах", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он отметил, что проекты касаются области добычи природных ископаемых, таких как платина, а также сферы железной дороги, ГЛОНАСС и атомной энергетики.

Рамафоса принял приглашение посетить саммит Россия-Африка, который состоится в октябре в Сочи, и отметил, что на повестке дня остается его отдельный двусторонний визит.