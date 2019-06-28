Рекордсмен по скорости на Крымском мосту получил за два года почти 30 штрафов

28.06.19 15:01

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 июня. Interfax-Russia.ru - Водитель легкового автомобиля, разогнавшийся на Крымском мосту до 243 км/ч, за последние два года был оштрафован за превышение скорости почти 30 раз, сообщается на сайте ГИБДД России.

"В прошлом году в отношении него было вынесено 12 постановлений. (...) В этом году автовладелец привлекался к административной ответственности 17 раз, в большинстве случаев также за превышение скорости: 13 раз - за превышение от 20 до 40 км/ч, по одному разу за превышение от 40 до 60 км/ч и от 60 до 80 км/ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за повышенного трафика через Крымский мост сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением ПДД.

Как сообщалось, лихач, разогнавшийся на мосту до 243 км/ч, поставил рекорд по превышению скорости в Крыму. За это он получил максимальный штраф - 5 тысяч рублей.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.