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28.06.19 15:01
Рекордсмен по скорости на Крымском мосту получил за два года почти 30 штрафов
"В прошлом году в отношении него было вынесено 12 постановлений. (...) В этом году автовладелец привлекался к административной ответственности 17 раз, в большинстве случаев также за превышение скорости: 13 раз - за превышение от 20 до 40 км/ч, по одному разу за превышение от 40 до 60 км/ч и от 60 до 80 км/ч", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за повышенного трафика через Крымский мост сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением ПДД.
Как сообщалось, лихач, разогнавшийся на мосту до 243 км/ч, поставил рекорд по превышению скорости в Крыму. За это он получил максимальный штраф - 5 тысяч рублей.
Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.
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