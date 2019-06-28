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28.06.19 15:07

Дело о краже картины Куинджи из Третьяковки направлено в суд

© РИА Новости. Пресс-служба Третьяковской галереи
28 июня. Interfax-Russia.ru - Предварительное расследование резонансного уголовного дела о краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" завершено, дело направлено в суд, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", - сказала Волк.

По её словам, в настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Со своей стороны, в столичной прокуратуре сообщили "Интерфаксу", что прокуратура ЦАО направила в суд в уголовное дело в отношении жителя Крыма, обвиняемого в хищении предмета, имеющего особую ценность (п. "в" ч. 2 ст. 164 УК РФ). "Мужчина в январе 2019 года похитил из Государственной Третьяковской галереи картину А.И. Куинджи "Ай-Петри. Крым". "Картина стоимостью свыше 20 млн рублей, представляющая особую историческую, художественную и культурную ценность, в настоящее время возвращена в галерею", - сказала официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Она отметила, что обвиняемому (жителю Крыма Денису Чуприкову - ИФ) грозит до 15 лет лишения свободы.

В конце января в Государственной Третьяковской галерее случилась вызвавшая большой резонанс кража картины Куинджи "Ай-Петри. Крым". Полотно было украдено из зала в Инженерном корпусе. Похититель снял его со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. На следующий день подозреваемый в хищении картины был задержан, а картина вернулась в экспозицию.

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