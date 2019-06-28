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28.06.19 15:21

Дома более 7 тыс. жителей Иркутской области подтоплены наводнением

© РИА Новости. Максим Богодвид
28 июня. Interfax-Russia.ru - Продолжается подтопление жилых домов в населенных пунктах трех районов Иркутской области, где из-за сильных дождей вышли из берегов реки, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По данным на вечер пятницы в 27 населенных пунктах подтоплено 2 тыс. 757 домов, в которых проживают 7 тыс. 266 домов. В том числе в городе Тулун из-за прорыва дамбы на реке Ие подтоплен 31 дом с населением 230 человек", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, подтопления зафиксированы в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах, где вышли из берегов реки Уда, Бирюса, Ия.

"В Тулуне подъем воды продолжается", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, во всех подтопленных населенных пунктах организована эвакуация, однако большинство жителей отказываются покидать дома.

"В регионе организовано 17 временных пунктов размещения на 6,5 тыс. человек, пять из них - в школах Тулуна, еще пять - в городе Нижнеудинске", - уточнил представитель МЧС.

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