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28.06.19 15:29

"Аквариум", Баста и "Мумий Тролль" выступят на фестивале "Дикая мята" в Тульской области

© РИА Новости. Евгения Новоженина
28 июня. Interfax-Russia.ru - Фестиваль фолк-музыки "Дикая мята" с участием известных российских и зарубежных групп и исполнителей пройдет 28-30 июня в Алексинском районе Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе областного правительства.

Как и в прошлом году, будут работать три концертные площадки, а также сцена для детских коллективов.

"Хедлайнерами фестиваля объявлены группа "Мумий Тролль" и рэпер Баста, группа Alai Oli во главе с солисткой Олей Маркес, группа "Альянс" и легендарный Борис Гребенщиков с группой "Аквариум", - сказал собеседник агентства.

Также на фестиваль заявлены известные музыканты: Дельфин, Монеточка, группы "Тараканы" и "Кирпичи", Нейромонах Феофан, уроженец Техаса James Leg, "оппозиционеры" современной музыкальной сцены Shortparis, зажигательные Dubioza Kolektiv, самобытная участница шоу "Голос" Анна Пингина, израильский дуэт Lola Marsh.

В общей сложности за три дня на площадках фестиваля выступят более 100 музыкантов и групп в различных жанрах.

Кроме того, на площадке фестиваля будут представлены тульские бренды, фотозоны и арт-объекты с тульской тематикой.

На фестивале предусмотрена работа волонтеров.

В этом году фестиваль состоится в 12-й раз. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году - на Таманском полуострове, с 2011 года - в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года - в Тульской области. Всего на фестивале "Дикая мята" сыграли более 400 музыкантов со всего мира.

В 2018 году площадки фестиваля посетили более 20 тыс. человек, его участниками стали более 80 групп и музыкантов, в том числе Земфира, группы "Браво" и Brainstorm (Латвия).

Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области.

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