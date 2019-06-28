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28.06.19 15:42

Депутаты Башкирии ограничили перечень мест для проведения митингов

© РИА Новости. Александр Кряжев
28 июня. Interfax-Russia.ru - Закон, предусматривающий дополнительные ограничения для организаторов публичных мероприятий, принят депутатами Госсобрания Башкирии сразу в трех чтениях в пятницу, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала заседания.

"За" инициативу проголосовали 66 депутатов, 25 были"против", двое воздержались, восемь не голосовали.

Поправки, внесенные в закон "О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан", расширяют перечень мест, где запрещаются митинги. В частности, публичные мероприятия нельзя будет проводить в природоохранных зонах, парках и скверах. В список таких площадок также включены территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, территории природоохранного и историко-культурного значения, а также аллеи, сады, парки и скверы, принадлежащие юридическим или физическим лицам участки, если их собственник не дал письменное согласие на публичное мероприятие.

Кроме того, ограничения распространяются на "территории, не приспособленные для проведения собраний граждан". В тексте документа говорится, что критерии определения "приспособленных для проведения собраний граждан территорий" будут определяться региональным правительством.

Уточняется, что вводимые ограничения не распространяются на специально отведенные для митингов места. Как следует из перечня таких площадок, в Уфе, в частности, предусмотрены для проведения публичных мероприятий четыре территории, ни одна из них не расположена в административном центре.

В обосновании законопроекта говорится, что он разработан в целях "дальнейшего совершенствования законотворчества в сфере проведения публичных мероприятий с учетом правоприменительной практики".

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