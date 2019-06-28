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28.06.19 15:47

"Победа" в октябре вернется в Иркутск с московскими рейсами

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
28 июня. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" возобновит рейсы Москва - Иркутск в рамках осенне-зимнего расписания, сообщила пресс-служба "Международного аэропорта Иркутск".

"Первый рейс состоится в октябре. Работа по организации полетов начата, уже подтверждены слоты на обслуживание самолетов "Победы" в аэропорту Иркутска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты поступят в продажу в середине июля.

Ранее сообщалось, что "Победа" с апреля прекратила полеты по маршруту Москва-Иркутск. В компании такой шаг объяснили тем, что аэропорт отказался выполнять стандарт no-touch-policy. Аэропорт подтвердил это, пояснив, что заботился о безопасности пассажиров. Речь шла об использовании трапа, не касавшегося воздушного судна. Это, по мнению аэропорта, грозило тем, что во время посадки в самолет могли пострадать дети.

"Интерфакс" направил запрос в "Победу". Источник в "Победе" сообщил агентству, что компания ждет от аэропорта письменного подтверждения соблюдения стандартов no-touch-policy, "и только после этого готова открывать продажи". На данный момент, по словам источника, письмо не получено.

Как сообщалось, после ухода с маршрута "Победы" "Аэрофлот" поставил на один из своих рейсов более вместительный самолет - А330-300. В настоящее время "Аэрофлот" летает в Иркутск 4 раза в день, S7 - три раза, "Уральские авиалинии" - один раз.

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