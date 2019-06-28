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28.06.19 16:21

Три человека, в том числе ребенок, пропали без вести во время паводка в Иркутской области

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
28 июня. Interfax-Russia.ru - Три жителя Иркутской области пропали без вести во время дождевого паводка, подтопившего более 2,7 тыс. жилых домов в 27 населенных пунктах региона, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Числится пропавшими без вести три человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

Знакомый с ситуацией источник уточнил "Интерфаксу", что это 8-летний мальчик и 86-летний мужчины, которых унесло течением во время самостоятельной эвакуации из затопленного поселка Евдокимовский в Тулунском районе Иркутской области.

"Третий пропавший - женщина, которую по предварительным данным тоже унесло течением в другом населенном пункте", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 27 июня шесть человек - родители с ребенком, два старика и пожилая женщина - переправлялись из затопленных домов в Евдокимовском по реке на лодке. В какой-то момент лодка перевернулась. В результате произошедшего четверо выплыли, двое - мальчик и пенсионер - до сих пор не найдены.

Следственное управление СКР по данному факту проводит доследственную проверку, в том числе на предмет халатности должностных лиц, которые должны были организовать эвакуацию.

Власти Тулунского района утверждают, что родители пропавшего мальчика и пожилой мужчина сами отказались от эвакуации, когда было объявлено о возможном подтоплении, а затем не дождались отряда спасателей.

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