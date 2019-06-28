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28.06.19 16:27

Пензенская область ввела режим ЧС на всей территории из-за почвенной засухи

© РИА Новости. Андрей Архипов
28 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Пензенской области ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов от почвенной засухи.

Соответствующим распоряжением губернатор региона Иван Белозерцев ввел режим ЧС с 27 июня "до особого распоряжения".

В распоряжении говорится, что основанием для введения режима ЧС стала гибель посевов сельхозкультур "единовременно на площади более 100 га".

Министерству сельского хозяйства Пензенской области предписано разработать "дорожную карту" по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Посевные площади в регионе составляют 1,4 млн га.

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