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28.06.19 16:27
Пензенская область ввела режим ЧС на всей территории из-за почвенной засухи
Соответствующим распоряжением губернатор региона Иван Белозерцев ввел режим ЧС с 27 июня "до особого распоряжения".
В распоряжении говорится, что основанием для введения режима ЧС стала гибель посевов сельхозкультур "единовременно на площади более 100 га".
Министерству сельского хозяйства Пензенской области предписано разработать "дорожную карту" по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Посевные площади в регионе составляют 1,4 млн га.
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