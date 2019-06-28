Более 800 человек эвакуированы из зон паводка, в пунктах временного размещения находятся более 300 жителей Иркутской области

28.06.19 16:47

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 июня. Interfax-Russia.ru - Спасатели за время дождевого паводка в Иркутской области, начавшегося 25 июня, эвакуировали из зон затопления более 800 человек, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Проведены работы по эвакуации в безопасную зону 842 человек, оказана помощь более чем 1,5 тыс. гражданам. В пяти пунктах временного размещения на сегодняшний момент находятся 328 человек, в том числе 82 ребенка", - говорится в сообщении.

Всего в регионе развернуто 17 пунктов временного размещения общей вместимостью более 6 тыс. человек.

"Вопросы по обеспечению питанием и предметами первой необходимости решены в полном объеме. Запас бутилированной воды имеется", - отмечается в сообщении.

В ликвидации последствий паводка и оказания адресной помощи населению задействовано 485 сотрудников МЧС, задействовано шесть вертолетов Ми-8.

Как сообщалось, по данным на вечер пятницы в 27 населенных пунктах трех районов (Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский) Иркутской области из-за выхода из берегов рек Уда, Бирюса и Ия после дождей подтоплены 2 тыс. 757 домов, в которых проживает 7 тыс. 266 человек, в том числе 1 тыс. 759 детей. Подтоплены также 2 тыс. 967 приусадебных участков.

Дома подтоплены в городе Нижнеудинск - более 1 тыс., и в городе Тулун - более 800, в котором в пятницу прорвало дамбу на реке Ие.

В Иркутской области с четверга действует режим ЧС.