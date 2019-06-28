Возле "Шереметьево" откачивают воду с подтопленной дороги

28.06.19 18:01

© РИА Новости. Валерий Мельников

28 июня. Interfax-Russia.ru - В аэропорту "Шереметьево" организуется откачка воды с подтопленных участков дороги, движение автотранспорта по-прежнему затруднено, сообщил "Интерфаксу" в пятницу представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис.

"Подтопленный участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе планомерно освобождается от воды", - сказал Генис.

Он отметил, что на этих участках дороги все еще затруднено движение автотранспорта.

При этом аэропорт "Шереметьево" продолжает обслуживание авиакомпаний и пассажиров в установленном порядке согласно технологическим нормам в условиях затяжных ливневых осадков. "Рейсы выполняются по расписанию", - добавил представитель аэропорта.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, дорожная обстановка в районе затопленного участка остается спокойной. "ДТП не было, перекрытий дороги не было", - сказал "Интерфаксу" представитель ведомства.

Кроме того, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в общей сложности в столичном регионе задержано и отменено около 40 рейсов. Больше всего задержанных рейсов в "Шереметьево" - 22.

Ливень, начавшийся в Москве вечером в среду и продолжающийся до сих пор, затопил в пятницу дорогу к аэропорту "Шереметьево". Ранее в пресс-службе организации рекомендовали автомобилистам использовать альтернативные пути проезда к аэропорту или пользоваться "Аэроэкспрессом".