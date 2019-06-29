Путин и Трамп поручили Лаврову и Помпео начать консультации по СНВ-3

29.06.19 11:13

© РИА Новости. Михаил Климентьев

29 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с американским лидером Дональдом Трампом поручили главам внешнеполитических ведомств двух стран провести консультации по вопросу продления СНВ-3, но пока трудно сказать к чему они приведут.

"Что касается СНВ-3, то поручили министерствам иностранных дел, с нашей стороны - это господин Лавров, со стороны Соединенных Штатов - господин Помпео, чтобы они начали по этим вопросам консультации", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

"Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3 - я пока не знаю, об этом пока рано говорить, но это тему мы обсуждали", - добавил он.

Президент РФ подтвердил, то тема украинских моряков поднималась его американским коллегой Трампом на "двадцатке", однако решения по украинским морякам пока нет, идет судебное разбирательство.

"Эта тема поднималась - я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал Путин в субботу по итогам саммита G20, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что "говорили по другим, естественно, проблемам, но эта тема тоже поднималась".

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой", - сказал Путин.

Президент РФ уверен, что Россия и США должны выйти из нынешней неудовлетворяющей обе стороны ситуации и развивать двусторонние отношения.

"Я думаю, что у нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор... Ненормальная ситуация, ее просто нужно исправлять. Как-то найти в себе силы перевернуть страницу и идти дальше вперед", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Россия, по его словам, подтвердила свою готовность "поддержать инициативу бизнес-сообщества создать какие-то инструменты поддержки бизнес-инициатив". Подобные бизнес-инициативы с американской стороны свидетельствуют о том, что "у действующей администрации есть намерение как-то двигать эту ситуацию ненормальную вперед", отметил глава российского государства.

Он сказал, если у американской стороны есть интерес к сотрудничеству, "мы с готовностью ответим тем же самым, и будем делать все, чтобы ситуация менялась к лучшему".

Говоря о возможности введения Соединенными Штатами новых санкций в отношении РФ, Путин подчеркнул: "Это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией". "Будут они что-то делать или не будут, во всяком случае, мы точно не будем ни о чем просить", - заявил Путин.

При этом Путин отметил, что на завершающемся в Осаке саммите "двадцатки" не было прорывных решений, но участников форума согласились совершенствовать мировую торговую систему.

"Нет никаких прорывных решений, это правда. Но, тем не менее, подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, в том числе работать над реформированием ВТО", - сказал Путин журналистам.

По его словам, "сам по себе факт того, что все подтвердили необходимость этого процесса и готовность работать по этому направлению, уже является позитивом".

Кроме того, отметил российский лидер, за исключением США, все остальные участники саммита подтвердили приверженность Парижским соглашениям (по климату).

"Есть определенный позитив и в американской позиции, в том, что американцы заявили свою готовность работать над экологической повесткой, но по своей программе. То, что американцы сказали, что хотят вносить свой вклад в решение экологических проблем, мне кажется, это тоже можно отнести к позитивным моментам", - сказал Путин.

Касаясь позиции России, президент РФ подчеркнул: "Мы собираемся в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства".