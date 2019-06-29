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Путин - Лондону: действия РФ в отношении партнеров всегда будут зеркальными

© РИА Новости. Илья Питалев
29 июня. Interfax-Russia.ru - Действия России в отношении партнеров, в том числе и в Великобритании, всегда будут носить зеркальный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши действия в отношении партнеров всегда будут зеркальными - как к нам относятся, так и мы всегда будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили", - сказал Путин на брифинге по итогам саммита G20 в японской Осаке.

Российский лидер таким образом отреагировал на жесткие высказывания британского премьер-министра Терезы Мэй в ходе и после их двусторонней встречи.

Российский лидер заявил об отсутствии у Москвы агрессивных намерений - так он ответил на призыв премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к Москве отказаться от агрессивной политики.

"Хочу вас обрадовать: у нас не было намерения совершать какие-то агрессивные действия в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия, это стремление выдать желаемое за действительное", - сказал Путин в субботу, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Мэй.

"А желаемое для того, чтобы иметь внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы, - отметил глава государства и повторил: - У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было".

Он подтвердил, что в ходе встречи с ним Мэй "высказала свою позицию в достаточно жесткой форме".

"Я сообщил ей позицию РФ по ряду проблем, которые являются раздражителем в наших отношениях", - сказал Путин.

В то же время Путин подчеркнул, что Москве и Лондону необходимо восстановить полноформатные отношения, и его его встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй была хоть и "маленьким шагом, но позитивного характера в нужном направлении".

Российский лидер отметил, что на состоявшейся встрече британский премьер "ставила вопросы по господину Скрипалю", которые возникли потому, что журналисты из Financial Times (которые брали интервью у российского президента) снова подняли этот вопрос. "Я вынужден был на него отвечать, это спровоцировало и возврат к этой теме. Ну, действительно премьер-министр настроена очень жестко по этому вопросу. Мы поговорили на эту тему, высказали свои позиции. Думаю, что здравый смысл должен восторжествовать", - сказал Путин.

"Я убежден, что нам нужно восстанавливать отношения полноформатные", - подчеркнул президент РФ.

По его словам, об этом же говорят и представители британского бизнеса, с которыми он встречался в Москве. "Ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, не уходит и не собирается уходить, хочет развивать сотрудничество", - сказал Путин.

Он отметил, что задача политиков "как минимум, заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальной ситуации, но лучше поддержать эти позитивные тенденции".

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