Путин: либеральная идея привлекательна в целом, но поедает сама себя

29.06.19 11:27

© РИА Новости. Илья Питалев

12 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин считает, что привлекательная сама по себе либеральная идея из-за определенных издержек начала себя изживать.

Конкретизируя на итоговой пресс-конференции в Осаке свое интервью Financial Times, президент России заметил: "Либеральная идея многогранна. Я не спорю о ее привлекательности в целом".

"Но та же самая миграция. В некоторых европейский странах родителям говорят: девочки не должны ходить в школы в юбках - в целях безопасности. Ну что это такое?"- возмутился Путин. "Люди живут в своей собственной стране, среди своей культуры, почему нужно доводить до такого состояния?" - продолжил задавать вопросы российский лидер.

"Есть явный перегиб, на мой взгляд, заключающийся в том, что эта либеральная, условно говоря, идея - она начинает поедать сама себя ", - отметил лидер РФ. "Мне кажется, здесь нет ничего особенного, чего я не говорил бы раньше", - заключил Путин.

Ранее в интервью газете Financial Times Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее сказал, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако глава российского государства выступает против того, чтобы навязывать их людям, исповедующим другие взгляды.

Песков сказал в ответ, что в его понимании российский президент "продолжает оставаться очень близким идеям либерализма".

"Вместе с тем в интервью FT он действительно говорил, что, когда либеральные идеи начинают навязывать другим, когда начинают считать неверными отличные от либерализма идеи, это означает, что эти идеи дискредитируются, наступает их инфляция", - сказал пресс-секретарь президента.

"Идея навязывания всего нетрадиционного во всех областях, именно навязывание тем, кто это не принимает в силу культурных, религиозных или иных особенностей - это и был контекст интервью с FT", - отметил Песков.

"Но что касается самого Путина, ему по-прежнему близки идеи либерализма, но при этом он против того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах", - добавил Песков.

Он пояснил, что Путин выступает против того, чтобы либеральные идеи "были агрессивно доминирующими и их принудительно вменяли в идеологию другим".