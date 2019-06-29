Вышли из берегов: более 2,5 тыс. домов оказались подтоплены в Иркутской области
  
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29.06.19 17:27

Более 1,5 тыс. человек эвакуировано из зоны затопления в иркутском Тулуне

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
29 июня. Interfax-Russia.ru - В пунктах временного размещения в городе Тулун Иркутской области находятся более 1 тыс. человек, эвакуированных из домов, затопленных вышедшей из берегов рекой Ия, сообщается на сайте местной администрации.

"В пунктах временного размещения по состоянию на 20:00 (15:00 мск) находится 1023 человека, в том числе 214 детей. Эвакуировано авиацией и лодками с затопленных территорий более 1,5 тыс. пострадавших", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, уровень воды в реке Ия продолжает опускаться - за последние два часа он понизился на 8 см и составляет 1369 см при критическом 700 см.

Как ранее сообщалось, прорыв дамбы на реке Ие в Тулуне произошел в пятницу. Было затоплено 887 домов, в которых проживает 1 тыс. 771 человек, из них 251 ребенок. Перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь", затоплено 6 км дорожного полотна, местами глубина воды достигает 3 метров.

Всего в Тулуне 9 тыс. 263 дома, в которых проживает 41 тыс. 671 человек.

В Иркутской области с четверга действует режим ЧС из-за дождевого паводка.

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