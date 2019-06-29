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Путин дал ряд поручений властям в связи с наводнением в Иркутской области

© РИА Новости. Виталий Аньков
29 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил наладить информирование людей в зонах паводка в Иркутской области и обеспечить их всем необходимым, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сразу обращаю внимание на необходимость оперативного решения следующих задач. Первое, нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", - сказал Путин на совещании в Братске в связи с паводками в Иркутской области.

Он подчеркнул, что особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах.

"Паводок еще, к сожалению, продолжается, поэтому необходимо заранее развернуть дополнительные пункты временного размещения и оснастить их всем необходимым", - сказал Путин.

Президент РФ поручил наметить план действий по восстановлению жилья в районах Иркутской области, пострадавших от паводка, подчеркнув, что времени на это остается мало, так как лето в Сибири короткое.

"Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее", - сказал Путин на совещании в связи с паводками в Иркутской области.

"Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь в том числе лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало", - отметил он.

Путин заявил, что "нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода и предусмотреть все возможные варианты событий".

Он также поручил оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры.

"Имею в виду энергетику, связь и транспорт, объекты здравоохранения и образования, школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре", - сказал Путин.

Кроме того, глава государства поручил Роспотребнадзору и Минздраву держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обстановку, прежде всего, в пострадавших районах.

Путин также поручил немедленно начать выплаты пострадавшим от паводка жителям Иркутской области.

"Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство приняло уже оперативное решение, к работе подключилось казначейство, Центральный банк. Но обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регионы, а, как доложил министр финансов, они уже должны быть здесь, в регионе", - сказал Путин на совещании в связи с паводками в Иркутской области.

Он подчеркнул, что деньги должны дойти до каждого конкретного человека и каждой семьи.

"Поручаю руководителю региона - губернатору - взять под полный контроль. Повторю, надо начать выплаты уже сейчас, не дожидаясь полного составления и выявления списков пострадавших, хотя, конечно, и это нужно делать незамедлительно", - сказал президент.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, на помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области уже выделено более 600 млн рублей.

"Правительством Российской Федерации выделены финансовые средства в размере 662 млн. рублей в целях оказания разовой финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, полтора часа назад 662 млн руб. поступили на счет Иркутской области.

Как пояснили в чрезвычайном ведомстве, данная сумма предназначена для начала первичных социальных выплат, в виде разовой финансовой помощи пострадавшим.

"Это первичный транш, далее по мере информации о фактическом ущербе возможно выделение дополнительных денежных средств",- добавили в МЧС.

Там сообщили, что выделенная сумма будет направлена: на единовременную материальную помощь - по 10 тыс. рублей; финансовую помощь в связи с утратой имущества (частичной - по 50 тыс. руб., полной - по 100 тыс. руб.), причинение вреда здоровью (легкой степени тяжести - по 200 тыс. руб., средней и тяжелой степени - по 400 тыс. руб.), родственникам погибших - по 1 млн. руб. и возмещение затрат на погребение.

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