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Вышли из берегов: более 2,5 тыс. домов оказались подтоплены в Иркутской области
 
 
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29.06.19 22:48

От паводка в Иркутской области погибли пять человек, судьба двоих неизвестна

© РИА Новости. Виктор Бельцов
29 июня. Interfax-Russia.ru - Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимир Путину о ситуации в подтопленных районах Иркутской области и помощи пострадавшим.

"В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысяч человек. В результате стихии пострадало 353 человека, из них 32 ребенка. Погибло пять человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка", - сказал Зиничев на совещании у Путина в Братске.

"Эвакуированы 1161 человек. В 16 пунктах временного размещения находится 924 человека, из них 282 ребенка и шесть маломобильных граждан. Остальные жители приняли решение остаться у родственников", - сообщил он.

По словам главы МЧС, в пунктах временного размещения оказывается вся необходимая помощь.

"Паводком повреждено 13 автомобильных мостов, ограничено движение по федеральной трассе "Сибирь" и 17 участкам автомобильных дорог местного значения", - сказал он.

Зиничев отметил, что наращивание группировки сил спасателей продолжается.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в свою очередь заявил, что вопросы обеспечения жителей продуктами питания, предметами первой необходимости в подтопленных районах региона решены в полном объеме, запасы будут пополняться.

"Вопросы по обеспечению продуктами питания, предметами первой необходимости решены в полном объеме. Запас бутилированной воды имеется, в складах размещено 22 тонны продовольственной муки, 400 тонн продовольственной пшеницы, которая может быть использована для производства муки. Имеющиеся сегодня запасы позволят обеспечить потребности выпечки хлеба на 20 дней. Запасы готовятся для пополнения", - сказал Левченко на совещание с участием президента России.

Ранее президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

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