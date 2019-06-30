Вышли из берегов: более 2,5 тыс. домов оказались подтоплены в Иркутской области
  
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30.06.19 13:54

Уровень реки Ии, затопившей иркутский Тулун, снизился на 1 метр

Фото МЧС по Иркутской области
30 июня. Interfax-Russia.ru - Уровень реки Ия, затопившей 28 июня более 800 жилых домов, водозабор и федеральную трассу Р-255 "Сибирь" в городе Тулун Иркутской области, будет снижаться не менее двух дней, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону со ссылкой на начальника Главка Валентина Нелюбова.

"По состоянию на вечер 30 июня, наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в Тулуне: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса. По прогнозам гидрометеоцентра, падение уровня воды разлившейся реки Ия будет продолжаться не менее двух дней. За прошедшие сутки уровень воды снизился на метр", - говорится в сообщении.

По данным с сайта администрации Тулуна уровень Ии понизился на 19 см за последние два часа и составляет 12 метров 15 см при критической отметке 7 метров.

В настоящее время власти всех уровней занимаются организацией жизнеобеспечения населения.

"В Тулуне открыто два консультационных пункта по обеим сторонам реки, где люди могут получить необходимую информацию по восстановлению документов и выплатам денежных компенсаций за утраченное имущество. Работают сотрудники МЧС, полиции, социальные службы. Производится сверка адресных списков и учет пострадавших, которым уже начаты выплаты денежных компенсаций на первоочередные нужды", - цитирует пресс-служба Нелюбова, который находится в Тулуне.

По его словам, затопленная территория города разбита на сектора, которые патрулируются спасателями: остающимся в домах людям, отказавшимся от эвакуации, организован подвоз воды и продуктов. Для решения проблем с питьевой водой задействованы дополнительные водовозки.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья в 53 населенных пунктах региона подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок.

Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Из-за начавшегося снижения уровня рек Уда, Бирюса и Ия вода ушла из 25 поселений, в том числе из города Нижнеудинска, где было подтоплено более 1,3 тыс. домов. Остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 1 тыс. 717 домов, в которых проживает 4 тыс. 177 человек.

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