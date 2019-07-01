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Число жителей Иркутской области, оставшихся без света из-за паводка, снизилось почти вдвое

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
1 июля. Interfax-Russia.ru - Число жителей Иркутской области, оставшихся без электроэнергии из-за паводка, по данным на понедельник, составляет 16 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ.

Без электроснабжения остаются потребители государственного предприятия "Облкоммунэнерго" и "Иркутской электросетевой компании". К восстановлению энергосетей привлечены 20 бригад специалистов.

Мощность отключенных потребителей составляет 18,23 МВт.

Ранее сообщалось, что по данным на воскресенье, света были лишены 29,7 тыс. жителей Иркутской области. Таким образом, за сутки количество отключенных от энергоснабжения уменьшилось почти вдвое.

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