Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки

01.07.19 05:07

© РИА Новости. Евгений Биятов

1 июля.Interfax-Russia.ru - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в понедельник днем по местному времени. Его очаг залегал на глубине 43,3 км. Эпицентр находился в 95 км восточнее райцентра Усть-Камчатск", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,8.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.