Детский центр в Приморье готов принять детей из пострадавшей от паводка Иркутской области

01.07.19 05:12

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 июля.Interfax-Russia.ru - Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Океан" в Приморье в связи с объявленным в Иркутской области режимом чрезвычайной ситуации готов принять на отдых и реабилитацию детей, пострадавших в результате паводка в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба ВДЦ.

"В зоне бедствия на данный момент находятся десятки населенных пунктов, затоплены почти четыре тысячи домов, среди пострадавших - сотни детей. Мы будем искренне рады встретить ребят из Иркутской области на сменах ВДЦ "Океан"", - сообщил директор "Океана" Андрей Базилевский, слова которого приводятся в сообщении.

На берегу Японского моря детей ждет насыщенная образовательная программа, мероприятия на свежем воздухе, соревнования в спортивных комплексах, пятиразовое питание.

""Океан" имеет огромный опыт реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По поручению министра просвещения Ольги Васильевой этим летом в Центре отдохнули 150 школьников из пострадавших от пожаров районов Забайкальского края", - сказал Базилевский.