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01.07.19 05:12
Детский центр в Приморье готов принять детей из пострадавшей от паводка Иркутской области
"В зоне бедствия на данный момент находятся десятки населенных пунктов, затоплены почти четыре тысячи домов, среди пострадавших - сотни детей. Мы будем искренне рады встретить ребят из Иркутской области на сменах ВДЦ "Океан"", - сообщил директор "Океана" Андрей Базилевский, слова которого приводятся в сообщении.
На берегу Японского моря детей ждет насыщенная образовательная программа, мероприятия на свежем воздухе, соревнования в спортивных комплексах, пятиразовое питание.
""Океан" имеет огромный опыт реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По поручению министра просвещения Ольги Васильевой этим летом в Центре отдохнули 150 школьников из пострадавших от пожаров районов Забайкальского края", - сказал Базилевский.
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