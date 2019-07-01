От наводнения в Иркутской области пострадали более 30 тыс. человек

01.07.19 08:38

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 июля. Interfax-Russia.ru - Вышедшие из берегов реки продолжают затапливать жилые дома в Иркутской области, по данным на утро понедельника в зоне паводка находится более 80 населенных пунктов в шести районах региона: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Кууйтунском, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"С 25 июня в 83 населенных пунктах подтоплено 6 тыс. 669 домов и 6 тыс. 847 приусадебных участков, на затопленной территории проживает 32 тыс. 777 человек, в том числе 4 тыс. детей. Пострадало также 43 социальных объекта", - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы отметил, что подтопления впервые зарегистрированы в Куйтунском районе, где за последние сутки река Ока подтопила 78 домов в трех поселках - Барлук, Усть-Када и Уян, пострадали 150 человек. В соседнем Зиминском районе, где в субботу Ока подтопила 30 домов в поселке Братская протока, зафиксированы новые подтопления земельных участков в 11 поселениях.

В Чунском районе река Чуна за сутки подтопила жилые дома в 14 поселках, в том числе - 135 домов с 308 жителями в Лесогорске. Новые подтопления домов также зарегистрированы в Тайшетском районе - река Бирюса подтопила еще в четыре поселка, в том числе в 350 домов в Шиткино.

Представитель МЧС отметил, что при этом отмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и Ока. В результате вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из города Нижнеудинска, где было затоплено более 1,3 тыс. домов.

"По данным на утро понедельника остаются подтопленными 55 населенных пунктов, 3 тыс. 296 домов, в которых проживает 9 тыс. 809 человек, а также 17 социальных объектов и семь участков дорог", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что в городе Тайшет по-прежнему остаются затопленными более 800 домов и федеральная трассе Р-255 "Сибирь", не смотря на снижение уровня воды в реке Ие.

Как сообщил замглавы Минсельхоза РФ Максим Увайдов, ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области, по предварительной оценке, составляет 300 млн рублей.

"Общий ущерб оценивается примерно в 300 млн рублей", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации с наводнениями в Иркутской области.

По его словам, выплаты и компенсации аграрии смогут получить после схода воды, после учета всех потерь и разрушений.

"Мы сделаем это максимально быстро. У нас есть такой опыт по Забайкалью. Также через распоряжение правительства до аграриев эти деньги доведем", - заверил Увайдов.

Он доложил Путину, что в зоне паводка находится 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в пяти муниципальных районах, в зоне подтопления оказалось более 5 тыс. единиц крупного рогатого скота. По предварительным оценкам Минсельхоза, возможно, погибли 140 голов, пока подтверждена цифра в 45 голов, также погибли 42 лошади.

"Что касается свинопоголовья: 109 голов - возможно, 56 - уже подтверждено", - сообщил замминистра.

Он также рассказал о состоянии посевных площадей.

"Площадь посевов зерновых в пострадавших районах составляет 24 тыс. гектаров, из которых подтоплено порядка 6 тыс. гектаров. Площадь посевов кормовых культур в пострадавших районах составляет 5 тыс. гектаров, из которых подтоплено порядка 3,5 тыс. гектаров. Утрачено 767 тонн зерна", - заявил Увайдов.