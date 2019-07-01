Режим ЧС объявлен в красноярском Канске из-за подтопления частных домов и дач

01.07.19 09:21

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 июля. Interfax-Russia.ru - Мэрия города Канска (Красноярский край) объявила режим ЧС в связи подтоплением придомовых и дачных участков, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" ведущий специалист по связям со СМИ городской администрации Наталья Велищенко в понедельник.

"Функционирование города в режиме ЧС объявлено утром 30 июня в связи с подтоплением ряда придомовых территорий и дачных участков", - сказала Велищенко.

По данным мэрии, в настоящее время подтоплено 59 придомовых участков, в которых проживает 252 человека, из них 27 детей. Также подтоплено 117 дачных участков. Из зоны затопления эвакуировано 59 человек, из них 18 детей.

В пункте временного размещения находятся 10 человек из них 5 детей, еще 49 человек, из которых 13 детей, размещены у родственников.

В Канск прибыл сводный отряд спасателей от регионального главка МЧС России и краевого учреждения "Спасатель" в количестве 42 человек.

По последним данным, на 8:00 местного времени (04:00 мск) подъем воды в реке Кан остановился.

Красноярский главк МЧС России в понедельник сообщил, что подтопленных жилых домов в городе Канске в настоящее время нет.

"По уточненным данным на данный момент подтопления жилых домов нет. При дальнейшем увеличении уровня воды существует угроза затопления домов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в понедельник.

В МЧС уточнили, что из зоны подтопления эвакуированы 64 человека, из них 19 детей.