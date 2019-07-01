Уровень воды в реке Ие, затопившей иркутский Тулун, опустился ниже защитной дамбы

01.07.19 07:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 июля. Interfax-Russia.ru - Аварийно-восстановительные работы начались в городе Тулун Иркутской области в связи с понижением уровня воды в реке Ия, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Уровень воды в реке Ия упал до отметки 10 метров 56 см, но продолжает превышать критическую норму на 400 см (...). Уровень Ии опустился ниже края дамбы", - говорится в сообщении.

В этой связи, по данным МЧС, принято решение разрушить остатки насыпей дамбы с помощью тяжелой техники для отведения воды с территорий, расположенных в низменных районах подтопленной части города.

Кроме того, по данным МЧС, в 20 многоквартирных домах, попавших в зону затопления, насосными станциями начата откачка воды из подъездов и подвалов.

Как сообщалось, уровень реки Ия начал снижаться 29 июня, после достижения максимальной отметки 13 метров 87 см. Критическая отметка - 7 метров.