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01.07.19 07:01
Уровень воды в реке Ие, затопившей иркутский Тулун, опустился ниже защитной дамбы
"Уровень воды в реке Ия упал до отметки 10 метров 56 см, но продолжает превышать критическую норму на 400 см (...). Уровень Ии опустился ниже края дамбы", - говорится в сообщении.
В этой связи, по данным МЧС, принято решение разрушить остатки насыпей дамбы с помощью тяжелой техники для отведения воды с территорий, расположенных в низменных районах подтопленной части города.
Кроме того, по данным МЧС, в 20 многоквартирных домах, попавших в зону затопления, насосными станциями начата откачка воды из подъездов и подвалов.
Как сообщалось, уровень реки Ия начал снижаться 29 июня, после достижения максимальной отметки 13 метров 87 см. Критическая отметка - 7 метров.
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