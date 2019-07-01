Автодорогу к "дальневосточным гектарам" стоимостью более 300 млн рублей построят в Хабаровском крае

01.07.19 07:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 июля. Interfax-Russia.ru - Администрация района им. Лазо в Хабаровском крае ищет подрядчика для строительства дороги "дальневосточным гектарам" вблизи Кругликовского сельского поселения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"По данным министерства имущественных отношений региона, стоимость работ составляет около 305 млн рублей. Средства предназначены для строительства дорожной инфраструктуры в 2019-2020 годах", - говорится в сообщении.

Заявка на поиск подрядчика размещена на сайте госзакупок. Проектно-сметная документация утверждена, экспертиза пройдена

По данным пресс-службы, автомобильная дорога общей протяженностью девять километров обеспечит проезд к более 500 земельным участкам. Это самая крупная территория в крае, на которой компактно расположены "дальневосточные гектары" граждан.

Свои участки владельцы, в основном, планируют использовать под строительство жилья, личное подсобное хозяйство и развитие фермерства.

Всего в Хабаровском крае определено 14 приоритетных территорий, на которых заключено более двадцати договоров безвозмездного пользования "дальневосточным гектаром". Это Хабаровский, Комсомольский, Бикинский, Советско-Гаванский, Николаевский и имени Лазо районы.

В ближайшие два года кроме Кругликовского сельского поселения дорожную инфраструктуру планируют создать еще в трех местах - вблизи сел Краснознаменка района им. Лазо, Елабуга и Свечино Хабаровского района.