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01.07.19 07:14
Капитан камчатского судна попался не браконьерской добыче более двух центнеров краба
"В ходе осмотра малого рыболовного сейнера (МРС) №150-254, обнаружено и изъято 109 кг конечностей краба, 61 кг вареного мяса краба, 22 кг вареных конечностей краба", - говорится в сообщении.
Предварительно, нанесенный ущерб составил более 3 млн рублей.
В отношении судовладельца МРС - камчатского ООО "Валтэн западный" возбуждено административное дело. Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) в отношении капитана судна.
В погрануправлении напоминают, что в этом году резко выросли штрафы за ущерб, причиненный водным биоресурсам РФ. Так, штраф за незаконный вылов одной особи камчатского краба независимо от веса и размера составляет 7 тыс. 184 рубля. При этом порогом разграничения наступления административной или уголовной ответственности является размер нанесенного ущерба, суммарно составляющего 100 тыс. рублей и более.
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