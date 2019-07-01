Капитан камчатского судна попался не браконьерской добыче более двух центнеров краба

01.07.19 07:14

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 июля. Interfax-Russia.ru - Пограничники в районе устья реки Колпаковка на Камчатке обнаружили на борту рыболовного судна более 200 кг нелегально добытого краба, сообщает в понедельник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

"В ходе осмотра малого рыболовного сейнера (МРС) №150-254, обнаружено и изъято 109 кг конечностей краба, 61 кг вареного мяса краба, 22 кг вареных конечностей краба", - говорится в сообщении.

Предварительно, нанесенный ущерб составил более 3 млн рублей.

В отношении судовладельца МРС - камчатского ООО "Валтэн западный" возбуждено административное дело. Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) в отношении капитана судна.

В погрануправлении напоминают, что в этом году резко выросли штрафы за ущерб, причиненный водным биоресурсам РФ. Так, штраф за незаконный вылов одной особи камчатского краба независимо от веса и размера составляет 7 тыс. 184 рубля. При этом порогом разграничения наступления административной или уголовной ответственности является размер нанесенного ущерба, суммарно составляющего 100 тыс. рублей и более.