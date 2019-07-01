Энергетикам на Сахалине задолжали за электричество более 1,2 млрд рублей

01.07.19 07:37

© РИА Новости. Михаил Мордасов

1 июля. Interfax-Russia.ru - Ремонтная кампания ПАО "Сахалинэнерго" идет в соответствии с установленным графиком ремонтной программы текущего года, но из-за долгов потребителей за неоплаченную электроэнергию на эти цели приходится привлекать кредитные средства, сообщает в понедельник пресс-служба энергокомпании.

"Подготовка объектов ПАО "Сахалинэнерго" к несению нагрузок осенне-зимнего максимума 2019-2020 годов идет в соответствии с графиком. К настоящему времени объем выполненных мероприятий ремонтной программы энергокомпании составляет свыше 40%. По-прежнему подготовка энергообъектов к зиме серьезно осложняется задолженностью за электроэнергию. На 1 июня текущего года она превысила 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самыми проблемными группами должников остаются: население (задолженность составляет 368,4 млн рублей), управляющие компании (332,9 млн рублей) и предприятия ЖКХ (145,1 млн рублей).

"Низкая платежная дисциплина потребителей негативно сказывается на выполнении ремонтных работ, своевременной закупке топлива и оборудования. Чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в зимний период "Сахалинэнерго" вынуждено привлекать кредитные ресурсы", - отмечает пресс-служба.