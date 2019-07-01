Мост смыло водами горной реки в Забайкалье

01.07.19 07:41

© РИА Новости. Денис Абрамов

1 июля. Interfax-Russia.ru - Подъем уровня воды в реке Дакитуй стал причиной разрушения моста в Красночикойском районе Забайкальского края, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в районной администрации в понедельник.

"В ночь на пятницу между Красным Чикоем и Мензой смыло мост через горную реку Дакитуй. В результате нарушилось автомобильное сообщение с тремя населенными пунктами: Мензой, Укыром и Шонуем, в которых проживает около 600 человек", - сказал представитель администрации.

По его данным, разрушение моста не повлияет на обеспечение Мензинского сельского поселения продуктами, медикаментами и топливом, так как с райцентром действует авиасообщение.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время устанавливается сумма ущерба, решается вопрос о восстановлении моста.