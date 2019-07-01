Сахалинские рыбоводы выпустят в реки региона около 900 млн штук мальков лососей

01.07.19 08:01

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 июля. Interfax-Russia.ru - Рыбоводные заводы Сахалинской области приступили к выпуску мальков тихоокеанских лососей в нерестовые реки, всего в текущем году планируется выпустить около 900 млн штук мальков, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В конце прошлого года на Сахалине и Курилах заложили на инкубацию икринки горбуши, кеты, кижуча, симы. Мальки подросли и готовы отправиться в естественные водоемы, чтобы в среднем через 3-4 года вернуться на нерест в реки островного региона. В этом году 54 лососевых рыбоводных завода (ЛРЗ) выпустят в реки около 900 млн штук мальков", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в прошлом году рыбоводные заводы Сахалинской области выпустили в реки около 700 млн штук мальков лососей.