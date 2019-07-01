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Газопровод прокладывают под Москвой-рекой впервые с помощью тоннелепроходческого комплекса

© РИА Новости. Руслан Кривобок
1 июля. Interfax-Russia.ru - Первым в рамках реализации масштабной программы по реконструкции подводных газопроводов под Москвой-рекой стали работы на дюкере "Автозаводский" в районе Нагатинской набережной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Мосгаз".

При этом впервые за всю историю в Москве газопровод прокладывается на глубине более 10 метров от дна реки с помощью тоннелепроходческого комплекса.

По словам генерального директора АО "Мосгаз" Гасана Гасангаджиева, технология, по которой пересечение магистральных газопроводов происходит в материковой части под руслом реки на глубине более 10 метров, повышает надежность системы газоснабжения на этих участках, исключает необходимость создания резервных газовых сетей и увеличивает эксплуатационные сроки.

"Это обусловлено тем, что в отличие от газопровода, который лежит на дне реки, уложенный на глубину более 10 метров газопровод не требует ежегодного обслуживания и затрат на эксплуатацию и подводные работы. Срок службы таких сетей от 30 лет и более", - приводит слова Гасангаджиева его пресс-служба.

В настоящее время "Мосгаз" эксплуатирует 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью 6,9 км. Большая часть дюкеров проложена в центральных районах города в 1939-1965 годах и нуждается в реконструкции. Два из них, "Автозаводский" и "Даниловский", будут реконструированы уже в этом году.

При этом работы по проходке в грунте на дюкере "Автозаводский" стартовали 29 июня, для чего предварительно подготовили стартовый и приемный котлованы.

"Проходка продолжится в течение 30 дней со скоростью 10 метров в сутки. Ход работ пройдет с максимальным комфортом для москвичей, без отключения потребителей от газоснабжения, так как система столичных газовых сетей обеспечена необходимым уровнем резервирования", - отметил Гасангаджиев.

Газопровод в районе Нагатинской набережной является опорной хордой кольцевого газопровода среднего давления Москвы и обеспечивает подачу газа на ТЭЦ-9 и КТС N18 ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), РТС "Нагатино" и КТС "Нижние Котлы" ПАО "МОЭК", а также на промышленные и коммунально-бытовые объекты центра, юга и юго-востока Москвы.

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