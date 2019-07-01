Матвиенко высказалась за усиление до максимально возможной ответственности за подбрасывание наркотиков

01.07.19 08:31

© РИА Новости. Михаил Климентьев

1 июля. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за введение максимально жесткой ответственности за подбрасывание наркотиков.

"Подбрасывать наркотики, заниматься фальсификацией тоже тяжкое преступление, недопустимо, здесь я бы усилила наказание до максимально возможного", - сказала Матвиенко журналистам в воскресенье в Женеве.

Вместе с тем она заявила, что является " категорическим противником либерализации антинаркотического законодательства", а также того, "чтобы в зависимости от той или иной ситуации меняли законодательство".

Ранее против либерализации статей Уголовного кодекса за незаконный оборот наркотиков выступил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может", - сказал Путин 20 июня во время "Прямой линии".

Вместе с тем президент признал, что в России за нарушения в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров. "От всего количества тюремного населения, условно говоря, 26% сидельцев - это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков - наркотических средств и прекурсоров", - сказал Путин.

Вопрос о либерализации статей УК за незаконный оборот наркотиков приобрел остроту после того, как полиция 6 июня задержала корреспондента онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Ему 8 июня было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.

11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.