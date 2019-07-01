01.07.19 08:43

© РИА Новости. Алексей Бабушкин

1 июля. Interfax-Russia.ru - Паводок в Иркутской области не создает рисков для работы Братской ГЭС "Иркутскэнерго", сообщил заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

"По общей обстановке гидрологической в части Ангарского каскада, здесь ситуация довольно положительная. Так как у нас годы были маловодные, соответственно, водохранилище имеет увеличенную возможность запаса воды. Соответственно, если говорить о Братской ГЭС, за сутки прошедшие мы получили плюсом только 10 сантиметров при том, что емкость водохранилища позволяет еще более четырех метров набирать. Поэтому здесь рисков мы не видим", - заявил он на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводком в Иркутской области. Совещание состоялось в Братске, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

Он также указал на определенные трудности с восстановительными работами.

"Сейчас затрудняет аварийно-восстановительные работы высокий уровень воды. Мы сегодня подробно посмотрели город Тулун, на подстанциях некоторых вода превышает два метра, то есть восстановительные работы сможем начать только после схода воды", - сообщил Черезов.

Кроме того, он описал общую картину разрушений энергетических объектов в связи с паводком. "Сейчас на повреждении находятся три линии 35 кВ, 29 линий 6-10 кВ и 284 трансформаторных подстанций. Но, что важно - что отключения были произведены своевременно, повреждения оборудования не было. И была обеспечена безопасность населения", - сказал он.

Движение поездов по Транссибу, несмотря на наводнение в Тулунском районе Иркутской области, также осуществляется в соответствии с графиком, сообщила в воскресенье пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

"Инфраструктура железной дороги от паводков не пострадала. Движение поездов осуществляется по графику под контролем специалистов", - говорится в сообщении.

Транссиб непосредственно идет через подтопленный город Тулун.

"Все силы и средства ВСЖД приведены в повышенную готовность. В управлении магистрали создан оперативный штаб по контролю за ситуацией под руководством начальника дороги Василия Фролова. Сформировано 12 противоразмывных поездов, на круглосуточном дежурстве находятся 19 пожарных поездов и 12 восстановительных поездов", - говорится в сообщении.

ВСЖД для организации транспортного сообщения и доставки жителей назначила дополнительные пригородные поезда сообщением Тулун - Азей.

Отмечается, что от паводка пострадало жилье около 650 семей сотрудников железной дороги. Для них и для других жителей районов организован сбор средств, вещей первой необходимости и продуктов питания.

Ранее сообщалось, что ОАО "РЖД" в связи со сложной паводковой обстановкой в Иркутской области ввело режим ЧС на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги в Тайшетском регионе (в районе станции Тайшет Иркутской области, где сходятся БАМ и Транссиб).

По данным на 7:00 (2:00 МСК) воскресенья, в 53 населенных пунктах Иркутской области подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок. Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС.