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Сотни жителей Приморья приняли участие во Всероссийской акции "10 тыс. шагов. Путь к жизни"

© РИА Новости. Виталий Аньков
1 июля. Interfax-Russia.ru - Всероссийская акция "10 тысяч шагов. Путь к жизни" в субботу прошла в городах и районах Приморья, в ней приняли участие сотни жителей региона самых разных возрастов.

Во Владивостоке участники собрались на Набережной Цесаревича.

"Наша традиционная акция "Прогулка с врачом", которая проводится во Владивостоке уже семь лет, в субботу прошла одновременно с Всероссийской акцией "10 тысяч шагов. Путь к жизни", организованной общероссийской общественной организацией "Лига здоровья нации". Это народная акция, не требующая специальной подготовки, а ходьба - эффективный и безопасный способ поддерживать здоровье", - сообщила в ходе акции главный внештатный специалист по медицинской профилактике департамента здравоохранения, главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева.

Представитель краевого департамента здравоохранения Ольга Механцева рассказала участникам о том, что каждый может сделать для сохранения здоровья и долголетия.

"Десять тысяч шагов в день - это отличная профилактика, это поможет нормализовать артериальное давление, стабилизировать вес. Только 25% здоровья зависят от медицины, порядка 75% - от самого человека и социальных условий", - сказала Механцева.

Она также призвала жителей Приморья активно проходить диспансеризацию и профилактические медосмотры в поликлиниках, что позволяет на ранних стадиях обнаружить опасные заболевания.

По данным департамента здравоохранения Приморья, в акции участвовали порядка 300 жителей края. Участниками оздоровительной прогулки стали активные жители Владивостока, Спасска-Дальнего и Находки, поселков Анучино, Хасан, Пограничный, Кавалерово, Ольга, Михайловка и Хороль.

Всероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни" основана на рекомендациях ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

Реализация региональных проектов Приморского края в составе национального проекта "Демография" направлена на увеличение продолжительности здоровой жизни населения Приморья до 67 лет и увеличение к 2024 году до 55% доли приморцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

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