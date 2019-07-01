Семь человек госпитализированы в Хабаровском крае с подозрением на бруцеллез

01.07.19 08:51

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 июля. Interfax-Russia.ru - В десятую городскую больницу Хабаровска госпитализированы семь человек, у которых врачи подозревают бруцеллез, сообщил журналистам главный врач КГБУЗ "Городская клиническая больница № 10" Александр Калашников.

"В настоящее время на стационарном наблюдении находятся семь человек. Все они госпитализированы по направлению поликлиник города по месту жительства. Их нельзя назвать больными, потому что никаких клинических проявлений у них нет. Есть достаточно противоречивые данные по диагностике, у них обнаружены следы в крови наличие бруцелл. В настоящее время они скорее находятся на дообследовании", - сказал Калашников.

Он отметил, что к обследованиям подключились специалисты лаборатории из Иркутска и Ставрополя.

"Работают специалисты. Взяли кровь. Подтверждения (заболевания - ИФ) пока до настоящего времени не получили. Диагностика этого заболевания достаточно длительный процесс. Угрозы жизни для людей нет", - добавил главврач.

По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, очаг бруцеллеза был выявлен в регионе 11 июня в частном крестьянско-фермерском хозяйстве. В настоящее время на предприятии введены карантинные мероприятия, запрещен допуск посторонних лиц на территорию. Проводится лабораторное обследование сотрудников хозяйства на бруцеллез.

В хозяйстве производили продукцию из козьего молока под торговой маркой "Зорькино поле".

По информации краевого министерства сельского хозяйства, фермер самостоятельно завез коз, которых приобрел у частных лиц в Еврейской автономной области. Зараженный скот пришлось уничтожить.

Бруцеллез - зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека. Источником инфекции служат различные домашние и дикие животные, особенно крупный рогатый скот, козы, овцы, свиньи.