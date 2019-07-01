Парад трамваев, выставка ретротехники и велофестиваль пройдут 13 июля в Москве

01.07.19 08:53

© РИА Новости. Евгения Новоженина

1 июля. Interfax-Russia.ru - Торжественные мероприятия, посвященные Дню московского транспорта, состоятся 13 июля, сообщил сайт мэрии в понедельник.

В 2019 году праздник пройдет на пяти площадках: в парке "Зарядье", на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади.

Парад трамваев в этом году в Москве пройдет уже второй раз, напоминают в мэрии. Как и 20 апреля, старинные и современные вагоны проедут от улицы Шаболовки по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

Колонна стартует в 11:00. После парада она направится на Чистопрудный бульвар, где с 12:00 до 18:00 пройдет выставка трамваев.

Возле главного входа ВДНХ с 12:00 до 18:00 состоится выставка ретроавтомобилей. Москвичам покажут ГАЗ-12 ЗИМ, ГАЗ-21И "Волга", Москвич-410 и другие советские раритеты.

Завершится День московского транспорта ночным велофестивалем. В мэрии планируют, что в заезде примут участие более 15 тыс. человек.

Перед началом движения велосипедистам предложат присоединиться к флешмобу. Участники встанут рядом друг с другом, образуя фигуру велосипеда.

День московского транспорта приурочен к исторической дате: 7 июля 1872 года в городе заработала конка (городская железная дорога с конной тягой) - предшественница современного трамвая.

С 2017 года праздник отмечают во вторую субботу июля.