Новый глава Челябинска начала работу с оптимизации структуры администрации города

01.07.19 09:07

Фото с сайта администрации г.Челябинска

1 июля. Interfax-Russia.ru - Врио главы Челябинска Наталья Котова поручила своим заместителям и начальникам управлений провести аудит организационной структуры и штатной численности администрации, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации города.

"На первом аппаратном совещании в новой должности, которое Наталья Котова провела в понедельник, она поручила провести оптимизацию структуры администрации Челябинска. При этом руководители должны оценить компетентность и эффективность своих сотрудников, которые отвечают за то или иное направление", - сказали в пресс-службе.

Также собеседник агентства уточнил, что сама Котова уже пересмотрела численность референтуры главы города и первого заместителя. По ее решению будет сокращено три штатных единицы.

Как сообщалось, 24 июня мэр Челябинска Владимир Елистратов подал в отставку. Гордума в этот же день на внеочередном заседании рассмотрела и приняла его заявление. И.о. главы города назначена первый заместитель мэра Наталья Котова.