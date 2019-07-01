Более 300 пострадавших от наводнения в Иркутской области уже получили компенсации наличными

01.07.19 09:09

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 июля. Interfax-Russia.ru - Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получат около 24 тыс. жителей трех подтопленных районов Иркутской области, в которых уже подготовили списки пострадавших, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства

"Списки людей, имеющих право на получение материальной помощи, формируются на основании сведений, которые предоставляют главы муниципальных образований. По их данным, в подтопленных территориях Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов пострадало около 24 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Деньги жителям выдают наличными, поскольку у них нет возможности использовать банковские карты - в зоне наводнения не везде работают банкоматы.

"Выплату уже получили 340 человек: 100 - в Тайшетском районе, 150 - в Тулунском районе, 90 - в городе Нижнеудинске. Сегодня денежные средства отправлены вертолетом в административный центр горной Тофаларии - поселок Алыгджер, где материальную помощь смогут получить более 500 человек", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, выдавать материальную помощь, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших, поручил региональным властям президент РФ Владимир Путин во время экстренного совещания в Братске. Средства в размере 662 млн рублей выделены из федерального бюджета и уже поступили в регион.

"Они пойдут также на оказание финансовой помощи пострадавшим в связи с утратой имущества первой необходимости, из расчета: за частично утраченное имущество - 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество - 100 тыс. рублей на каждого члена семьи. Средства начнут выплачивать после завершения чрезвычайной ситуации, когда станет возможно оценить масштабы потерь", - уточняется в сообщении.

По данным на утро понедельника, с 25 июня в 83 населенных пунктах региона подтоплено 6 тыс. 669 домов и 6 тыс. 847 приусадебных участков, на затопленной территории проживает 32 тыс. 777 человек, в том числе 4 тыс. детей. Пострадало также 43 социальных объекта.

Подтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов левые притоки Ангары - крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Отмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и Ока. По данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1,3 тыс. домов. Остаются подтопленными 55 населенных пунктов, 3 тыс. 296 домов, в которых проживает 9 тыс. 809 человек, в том числе Тайшет, где затоплено более 800 домов и федеральная трасса Р-255 "Сибирь".

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС.