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01.07.19 09:15

Партнер крымского форума "Таврида" извинился за резонансный спектакль

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
1 июля. Interfax-Russia.ru - Международная школа современного искусства "Территория", выступающая партнером молодежного форума "Таврида" в Крыму, пообещала внимательнее относиться к выбору педагогов на фоне резонанса, вызванного спектаклем с закрытия театральной смены.

"В дальнейшем мы будем более внимательно и строго относиться к привлечению педагогов для образовательных программ и более тщательно работать с ними. Приносим извинения тем, кто так или иначе оказался возмущен этим эпизодом, за который мы не можем нести прямую ответственность", - говорится в сообщении "Территории", опубликованном на сайте проекта.

Авторы проекта пояснили, что по договору с "Тавридой" должны были организовать для участников школу, посвященную современному театру. При этом отмечается, что постановка, фрагмент которой вызывал негативный отклик, в соглашении не предусматривался и "является инициативой педагогов".

"Если бы фонд "Территория" был вовлечен в обсуждение содержания показа, мы бы призвали режиссеров следовать здравому смыслу и отказаться от фрагмента, который в результате вызвал противоречивые отклики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет не о готовом продукте, а об эксперименте, часть которого "вполне может быть признана неудачной, неправильной".

Ранее в социальных сетях появилось видео с закрытия театральной смены форума "Таврида", на котором был показан спектакль постановки Ильи Ромашко из Gogol School. Он представляет собой несколько монологов, сопровождающихся театрализованным представлениям. В одном из эпизодов несколько девушек целуются, меняясь парами. В другой сцене парни приближаются друг к другу в попытке поцелуя, а девушки в белых футболках обливают себя водой.

Видео и фотографии постановки вызвали резонанс в социальных сетях, пользователи оставляют сотни негативных комментариев.

Агентству "Интерфакс-Юг" удалось связаться с постановщиком спектакля Ромашко в Facebook. Однако от прямых комментариев он пока воздержался, сославшись на готовящееся заявление "Территории".

Gogol School - творческая лаборатория, созданная актерами и режиссерами "Гоголь-центра" в 2015 году.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году площадкой для него стала крымская бухта Капсель под Судаком. 20 июня на форуме началась смена "Год театра", которая собрала более 400 актеров, режиссеров, писателей, драматургов и продюсеров, а также представителей театральной индустрии со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет.

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