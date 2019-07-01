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01.07.19 09:25

"Рольф" пообещал выполнить обязательства перед клиентами

© РИА Новости. Евгений Биятов
1 июля. Interfax-Russia.ru - Автодилер "Рольф", в отношении основателя которого Сергея Петрова возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей, а топ-менеджер Анатолий Кайро помещен под домашний арест, заявил, что работает в штатном режиме и продолжит выполнять обязательства перед клиентами.

"Компания "Рольф" информирует вас о том, что информация, распространившаяся в СМИ, не связана с текущей работой компании. Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

В компании выразили уверенность, что "текущая ситуация будет разрешена в самое ближайшее время в пользу компании", и подчеркнули, что ведут свой бизнес "честно, открыто, соблюдая все законы РФ".

"Просим вас не волноваться, Рольф является финансово стабильной компанией, что подтверждается открытой финансовой отчетностью и независимыми рейтингами", - подчеркивается в сообщении.

28 июня СКР распространил заявление о возбуждении уголовного дела в отношении основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей группы компаний "Рольф" "по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ". В заявлении СКР сказано, что речь идет о незаконном перечислении на счета кипрской компании средств "Рольфа", которые "через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение".

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб, чистая прибыль 6,25 млрд руб.

Петров отрицает свою причастность к выводу денег из компании. "Деньги не выводились из "Рольфа" в мою пользу. Это исключено!" - сказал он "Интерфаксу". Петров в настоящее время находится за рубежом и пока не планирует возвращаться в Россию. "Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую", - заявил он газете "Ведомости".

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