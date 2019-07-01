Сахалинская область закупит в этом году медоборудование на 2,7 млрд рублей

01.07.19 09:32

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 июля. Interfax-Russia.ru - Сахалинская область в текущем году направила 2,7 млрд рублей средств областного бюджета на покупку медицинского оборудования, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Центральные районные больницы региона должны иметь хорошее оснащение, чтобы пациенты могли пройти обследование на месте, не выезжая в областной центр. При этом пациент не тратит время на дорогу, врачи могут быстрее поставить диагноз и приступить к лечению. Отдельное внимание - кадрам, в этом году в медучреждения области планируется привлечь 200 врачей", - цитирует пресс-служба слова временно исполняющего обязанности губернатора региона Валерия Лимаренко.

По данным пресс-службы, работа по приобретению нового оборудования ведётся в рамках реализации национального проекта по развитию здравоохранения. Современная техника уже поступает в больницы. Распределены между учреждениями 40 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Это оборудование экспертного класса, на его приобретение потратили 146 млн рублей. Его сейчас устанавливают в центральных районных больницах и в ведущих областных медучреждениях.

Активно ведутся закупки диагностического оборудования. Закупаются МРТ, компьютерные томографы для Южно-Сахалинской городской больницы, областного онкологического диспансера, областной детской больницы, а также для центральных районных больниц Сахалина и Курил. Для районов области приобретаются 10 стоматологических мобильных комплексов.

"Расходы на здравоохранение являются одной из существенных статей регионального бюджета", - отмечает пресс-служба.