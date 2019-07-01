Раздачу хлеба организуют в зоне наводнения в Иркутской области

01.07.19 09:38

© РИА Новости. Игорь Маслов

1 июля. Interfax-Russia.ru - Мобильный хлебозавод, предоставленный военными страдающей от масштабного наводнения Иркутской области, разворачивают на правом берегу реки Ии в городе Тулун, где подтоплено более 800 домов и федеральная трасса Р-255 "Сибирь", сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Обслуживать хлебозавод будет жителей районов, пострадавших от наводнения. Хлеб будут раздавать бесплатно", - говорится в сообщении.

Хлебозавод способен производить 3 тонны хлеба в сутки. Его обслуживают 13 военнослужащих, в воскресенье переброшенных в Иркутскую область вместе с оборудованием авиацией Центрального военного округа из Екатеринбурга.

"С просьбой развернуть мобильный хлебозавод для обеспечения нужд пострадавшего населения к военным обратился губернатор Иркутской области Сергей Левченко", - отмечается в сообщении.

По данным мэрии Тулуна на 10:00 понедельника уровень воды в реке Ия за последние два часа упал на 15 см и составляет 10 метров 76 см при критической отметке 7 метров. В пике паводка он достигал 13 метров 87 см.

Ранее сообщалось, что по данным на утро понедельника с 25 июня в 83 населенных пунктах региона подтоплено 6 тыс. 669 домов, в которых проживает 32 тыс. 777 человек, в том числе 4 тыс. детей, и 6 тыс. 847 приусадебных участков. Пострадало также 43 социальных объекта.

Подтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, где вышли из берегов левые притоки Ангары - крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Сообщалось также, что отмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и Ока. В результате по данным на утро понедельника вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из города Нижнеудинска, где было затоплено более 1,3 тыс. домов.

Остаются подтопленными 55 населенных пунктов, 3 тыс. 296 домов, в которых проживает 9 тыс. 809 человек, в том числе город Тайшет, где затоплено более 800 домов и федеральная трассе Р-255 "Сибирь".