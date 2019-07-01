РЖД при реализации ВСМ Москва-Петербург видят потенциал транзита до Хельсинки и Нижнего Новгорода

01.07.19 09:51

© РИА Новости. Компания "Скоростные магистрали"

1 июля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) видит транзитный потенциал проекта железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Олег Тони на брифинге в пятницу.

"Потом (после реализации ВСМ - ИФ) можно рассматривать в перспективе транзит до Хельсинки. Пересадка на Ладожском вокзале, и можно достаточно быстро доехать из Москвы в Хельсинки. Можно смотреть Нижний Новгород, сейчас мы туда едем, можно брать пассажира в Петербурге, давать ему билет до Нижнего Новгорода", - сказал он.

"Самое сложное (при проектировании ВСМ - ИФ) - это войти в Питер, куда бы мы не приехали, это перераспределение пассажирских поездов внутри вокзалов Санкт-Петербурга. В Москве проще. В свое время по Ленинградскому направлению Октябрьской железной дороги была зарезервирована земля, там мы можем войти в город, уверен, что мы придём в районе Каланчевки", - уточнил Тони.

По проекту ВСМ Москва - Петербург разрабатывается технико-экономическое обоснование, напомнил топ-менеджер. "Делается ТЭО, выбирается трасса, прорабатываются различные варианты. Задача быстро приехать в Питер из Москвы - 2 часа это достаточно серьезное ограничение", - отметил он.

"Для нас крайне важно усиление Большого кольца Московской железной дороги: транзитное грузовое и пассажирское движения необходимо убрать из Москвы, нужно понять, как мы это делаем. Не должно быть конфликта: грузовое или пассажирское движение. Всё важно. Надо всё сбалансировать", - отметил топ-менеджер.