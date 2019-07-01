|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.07.19 09:57
ВРП Ставропольского края к 2024г вырастет до 1 трлн рублей - губернатор
"Будем стремиться, чтобы краевая экономика и в дальнейшем прирастала за счет реального сектора. Причем это должен быть долговременный и устойчивый фактор развития. Наша стратегическая задача - довести объем валового регионального продукта к 2024 году до 1 трлн рублей", - сказал Владимиров.
В 2018 году ВРП края вырос на 2%, до 703,9 млрд рублей. Таким образом, объем регионального ВРП предполагается увеличить в 1,4 раза.
Глава края добавил, что объем инвестиций в экономику Ставропольского края к 2024 году может вырасти до 250 млрд рублей.
Как сообщалось, в 2018 году объем инвестиций в основной капитал увеличен на 2,4% к уровню предыдущего года, до 158,2 млрд рублей. Таким образом, к 2024 году инвествложения планируется увеличить в 1,6 раза.
Полный текст интервью с Владимировым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket