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01.07.19 09:57

ВРП Ставропольского края к 2024г вырастет до 1 трлн рублей - губернатор

© РИА Новости. Владимир Трефилов
1 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Объем валового регионального продукта (ВРП) Ставропольского края к 2024 году увеличится до 1 трлн рублей, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в интервью агентству "Интерфакс-Юг".

"Будем стремиться, чтобы краевая экономика и в дальнейшем прирастала за счет реального сектора. Причем это должен быть долговременный и устойчивый фактор развития. Наша стратегическая задача - довести объем валового регионального продукта к 2024 году до 1 трлн рублей", - сказал Владимиров.

В 2018 году ВРП края вырос на 2%, до 703,9 млрд рублей. Таким образом, объем регионального ВРП предполагается увеличить в 1,4 раза.

Глава края добавил, что объем инвестиций в экономику Ставропольского края к 2024 году может вырасти до 250 млрд рублей.

Как сообщалось, в 2018 году объем инвестиций в основной капитал увеличен на 2,4% к уровню предыдущего года, до 158,2 млрд рублей. Таким образом, к 2024 году инвествложения планируется увеличить в 1,6 раза.

Полный текст интервью с Владимировым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".

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