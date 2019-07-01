Три чиновника задержаны в Дагестане за хищение 240 млн руб. при строительстве детсадов

01.07.19 10:10

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 июля. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает об аресте в Дагестане трех подозреваемых в причинении государству ущерба на сумму в 240 млн рублей при реализации госконтрактов на строительство объектов дошкольного образования.

"Пресечена деятельность заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саидова, Казакбиева и Расулова", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что с 2016 года должностные лица в нарушение законодательства о контрактной системе и инвестиционной деятельности незаконно заключали госконтракты с аффилированными им коммерческими структурами на строительство, реконструкцию и приобретение объектов дошкольного образования по завышенным ценам.

Финансирование расходов осуществлялось в рамках реализации в Дагестане госпрограммы "Развитие образования" на 2013-2020 годы по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях.

"Неправомерные действия чиновников повлекли причинение ущерба более чем на 240 млн рублей. По факту превышения ими должностных полномочий возбуждено уголовное дело. В рамках расследования Саидов, Казакбиев, Расулов задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Со своей стороны, официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что в ближайшее время всем троим будет предъявлено обвинение.

Мероприятия по этому делу проводились совместно ФСБ, МВД и Следственным комитетом РФ.