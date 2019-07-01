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01.07.19 10:12

В Москве пройдет салют в честь 75-летия освобождения Минска

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
1 июля. Interfax-Russia.ru - Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа даст праздничный артиллерийский салют в Москве в день 75-летия освобождения города-героя Минск.

"3 июля в 22:00 в небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск более 2 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КАМАЗ-5350 м", - сообщает пресс-служба ЗВО.

24-я залпами будет обеспеченно звуковое сопровождение салюта входящими в состав дивизиона батареей пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, говорится в сообщении.

Столица Белоруссии город Минск был освобожден в ходе Минской наступательной операции 29 июня - 4 июля 1944 года, проведенной войсками 3-го (генерал армии Иван Черняховский), 2-го (генерал-полковник Георгий Захаров) и правого крыла 1-го (маршал Советского Союза Константин Рокоссовский) Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта (генерал армии Иван Баграмян).

В сообщении отмечается. Что Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов Белорусской стратегической операции 1944 года под кодовым наименованием "Багратион", целями которой были разгром немецкой группы армий "Центр" и освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков.

Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Михалкина производит артиллерийский салют в День защитника Отечества и День Победы в Москве. Также бойцы подразделения салютуют на инаугурации президента РФ.

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