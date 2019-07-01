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01.07.19 10:17
Станция метро "Академическая" открыта в Петербурге после капитального ремонта
"Сегодня открытие станции, так что я поздравляю всех жителей близлежащих районов.... Я поспрашивал петербуржцев, и они очень довольны. Станция действительно получилась светлая, хорошая, удобна. Очень много здесь сделано для маломобильных групп населения, для людей, которые имеют проблемы со зрением", - сказал на открытии станции врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
В период капитального ремонта станции специалисты полностью заменили гидроизоляцию наклонного хода и водоотводные зонты. Установлены широкие автоматические двери для маломобильных категорий граждан. Для слабовидящих граждан сделана тактильная разметка в вестибюле.
Полностью заменены все коммунальные сети.
Как сообщалось ранее, станция "Академическая" была закрыта на капитальный ремонт 30 июля 2018 года, стоимость основных работ составила 480 млн рублей.
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