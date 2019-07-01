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01.07.19 10:24
Ан-26 выкатился за пределы ВПП в Анадыре, никто не пострадал
"Самолет Ан-26, выполнявший служебный рейс, приземлился в аэропорту "Угольный". Однако после посадки экипаж не смог удержать самолет в пределах полосы, и он выкатился за границу летного поля", - сказал собеседник агентства.
По его данным, на борту самолета находился экипаж из семи человек, пассажиров на борту не было.
Никто не пострадал, подчеркнул источник.
По предварительным данным, причиной аварийной ситуации стала ошибка экипажа.
"Пилоты могли совершить посадку с превышением скорости", - сказал источник.
В результате инцидента самолет получил повреждения. "Повреждены стойки шасси", - сказал источник.
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