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01.07.19 10:37

Ростех рассчитывает импортозаместить двигатели для вертолетов "Ансат" через 3-4 года

© РИА Новости. Алексей Федосеев
1 июля. Interfax-Russia.ru - "Ростех" рассчитывает импортозаместить двигатели для многоцелевых вертолетов "Ансат" через 3-4 года, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"Ансаты" выпускаются на Казанском вертолетном заводе, входящем в "Вертолеты России" "Ростеха". Они оснащаются двигателями PW207K производства Pratt & Whitney Canada.

"Пока канадские (двигатели), да. Я думаю, что года через 3-4, я надеюсь, что у нас появится уже свой", - сказал Чемезов.

Ранее сообщалось, что входящая в "Ростех" "Объединенная двигателестроительная корпорация" ведет разработку семейства двигателей для легких многоцелевых вертолетов под названием ВК-800В. Стендовые испытания силовых установок начались в 2008 году, об их итогах не сообщалось.

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