Массовая гибель пчел произошла в Тульской области

01.07.19 10:47

© РИА Новости. Томас Тхайцук

1 июля. Interfax-Russia.ru - В Тульской области выясняют обстоятельства массовой гибели пчел; по мнению владельцев пасек, это явилось следствием обработки пестицидами посевов сельскохозяйственных культур, сообщила пресс-служба облправительства.

"В связи с этим в правительстве региона приняты решения об усилении контроля за соблюдением правил применения пестицидов и агрохимикатов при проведении полевых работ, организации системного мониторинга их применения, активизации работы по паспортизации пасек и их учету, организации эффективного взаимодействия между сельскохозяйственными производителями и пчеловодами региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, определен порядок возмещения ущерба от гибели пчел по причине отравления пестицидами.

"По каждому случаю гибели пчел будет проведена объективная и всесторонняя проверка", - подчеркивается в сообщении.