Материалы по комплексу переработки отходов Белоярской АЭС направят на госэкспертизу до конца года

01.07.19 11:15

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 июля. Interfax-Russia.ru - Комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов (КП ЖРО) Белоярской АЭС планируется построить к 2024 году в Свердловской области. До конца этого года соответсвующие материалы будут направлены на госэкспертизу, сообщили "Интерфаксу" в управлении информации и общественных связей станции.

Как сообщил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров, что в пятницу прошли общественные слушания, на которых жители смогли получить ответы на все интересующие вопросы.

"Мы вынесли создание комплекса переработки жидких радиоактивных отходов на общественные обсуждения, чтобы все жители смогли получить ответы на свои вопросы, а их мнение было учтено при проведении государственной экспертизы проекта. Жители не возражают против этого объекта, поскольку каждый здравомыслящий человек понимает, что мы избавляемся от радиоактивных отходов, переводя их в твердую форму, которую "Национальный оператор" (ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" - ИФ) сможет очень надежно изолировать", - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Предполагается, что комплекс переработки ЖРО займется радиоактивными отходами окончательно остановленных 1-го и 2-го энергоблоков Белоярской АЭС. Накопленные в этих блоках жидкие радиоактивные отходы будут переработаны в твердую форму, которую готов принимать "Национальный оператор" для окончательной изоляции. Технология не предусматривает забор отходов на переработку с других объектов.

Глава городского округа Заречный Андрей Захарцев в ходе слушаний заявил, что строительство объекта пойдет на благо местных жителей, поскольку повышает безопасность атомной станции и сохраняет экологическую чистоту территории.

Такую же оценку работе Белоярской АЭС дал руководитель межрегионального экологического движения "Ока" Алан Хасиев.

"В эти дни мы провели социологический опрос об отношении к сооружению КП ЖРО. Из 102 человек 72% знают и поддерживают это строительство. Работу подобных комплексов мы наблюдали на других атомных станциях. Эти комплексы показали высокую надежность и экологическую безопасность", - сказал Хасиев.

Как сообщалось, строительство комплекса начнется в 2021 году. Передача жидких радиоактивных отходов ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" для окончательной изоляции намечена на 2026 год, когда будет накоплена партия ЖРО для перевозки.

Белоярская АЭС была введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).